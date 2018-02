Euroflora 2018, ecco come sarà nei parchi di Nervi

La kermesse primaverile torna in grande stile con una nuova location: i parchi di Nervi. L'undicesima edizione di Euroflora aprirà il 21 aprile e resterà fino al 6 maggio 2018 con grandi numeri: 86mila mq di cui 17mila di espositori e 5 km di percorsi tra giardini e ville storiche affacciati sul mare per un’esperienza coinvolgente.

La manifetazione è stata presentata mercoledì 31 gennaio nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, alla presenza del sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone, il project manager di Euroflora Rino Surace, responsabile commerciale della Fiera di Genova, l’architetto Egizia Gasparini, autrice del progetto e il Magnifico rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci.

A tracciare il quadro del settore Arturo Croci, tra i massimi esperti di florovivaismo italiano e internazionale. Tra i presenti anche il Soprintendente ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio Vincenzo Tiné e il Segretario regionale del Mibact- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria Elisabetta Piccioni.

Il progetto di Euroflora 2018 arricchisce la bellezza dei parchi di Nervi con nuove fioriture e con scenografie vegetali che giocano con le forme ed i colori dei fiori e del fogliame. Protagonisti dell'installazione i quattro elementi naturali: l’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco, che si districano in altrettanti percorsi da scoprire. All'ingresso un pattern di cerchi concentrici realizzato con alti fiori blu e bianchi e cime da barca darà il saluto ai visitatori.

I percorsi ispirati ai quattro elementi naturali

Red Wave - Fuoco sarà il primo quadro, una distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, in cui immergersi in un percorso avvolgente. Wild Horses - Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa Grimaldi nei pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica della mosaicoltura. Il terzo quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà una grande scenografia tridimensionale che utilizza il principio dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano che ci si avvicina, per palesarsi nella sua interezza da una determinata angolazione panoramica.

I numeri di Euroflora, dalle scenografie ai concorsi

Dimensione parco: 86.000 mq; scenografie: 8.000 mq; espositori: 17.000 mq; percorsi interni al parco: oltre 5 km; concorsi: 150; 500mila fiori coloratissimi formeranno grandi composizioni a contrasto con il verde dei prati e degli alberi secolari dei parchi.

Le realizzazioni a cura dei florovivaisti, dei paesaggisti e dei partner istituzionali – Comuni, Regioni, Paesi europei ed extraeuropei – in un tutt’uno con le grandi scenografie invaderanno i parchi creando un paesaggio fiorito con un fondale d’eccezione: il mare. Il Roseto sarà suddiviso in aree che raggruppano le rose antiche, moderne, da concorso, prodotte dai principali ibridatori italiani e stranieri. Il recente restauro ha consentito di ricreare una collezione con circa 200 varietà che in primavera regala splendide fioriture.

Ogni visitatore potrà inventare il proprio percorso di visita seguendo la chiave di lettura che maggiormente lo affascina: "Euroflora esperienza visiva", "Euroflora percorso di profumi", "Euroflora esaltazione della natura", "Euroflora danza di fiori e note musicali".

Per acquistare le piante dei produttori presenti sarà allestito il Mercato verde, la ristorazione è oggetto di particolare attenzione per essere coerente con il progetto e finalizzata alla valorizzazione dei prodotti e delle specialità del territorio con percorsi gastronomici differenziati – dallo street food al ristorante classico - e la presenza di chef di rango.

Il progetto di Euroflora - a firma dell’architetto Egizia Gasparini, paesaggista, e dell’architetto Valentina Dallaturca, dello studio Dodi Moss di Genova - si inserisce nei parchi, soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico, rispettando il luogo e con la necessità della loro tutela.

Euroflora è tra le più importanti "floralies europee", riconosciuta alla sua prima edizione, nel 1966, dall’Association Internationale des Producteurs Horticoles, fa parte della Association of International Floralies. L’edizione 2018 - promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Regione Liguria e le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere e il supporto delle società partecipate - si inserisce nell’ambito dell’anno europeo dedicato alla tutela del patrimonio culturale, valorizzando un patrimonio storico e naturalistico unico in Italia grazie anche al contributo scientifico dell’Università di Genova.

Come tradizione delle floralies Euroflora 2018 prevede l'organizzazione di concorsi destinati a tutti gli espositori e finalizzati a premiare le migliori partecipazioni italiane e straniere alla manifestazione. I concorsi, in totale circa centocinquanta, saranno suddivisi in concorsi di onore, concorsi estetici e concorsi tecnici. I concorsi tecnici sono finalizzati invece a premiare l'alta qualità, la robustezza e la novità di fioriture, arbusti e alberi in esposizione. Un concorso ad hoc valuterà le presentazioni meglio conservate per tutta la durata della manifestazione.

Le iniziative per Euroflora in città

Un insieme di appuntamenti culturali e ricreativi animeranno tutta la città - rivolgendosi ai genovesi e ai molti turisti – durante la manifestazione: sono le Euroflora Weeks organizzate dal Comune di Genova insieme alle altre istituzioni e alle più importanti realtà associative e socio- culturali della città e del territorio. L’Assessorato al turismo allestirà per tutto il periodo della manifestazione un punto di accoglienza turistica presso la stazione di Nervi dove, presentando il biglietto di Euroflora, i visitatori otterranno sconti per le visite guidate ai Palazzi dei Rolli, alla Lanterna, a Villa Durazzo Pallavicini e a Villa Duchessa di Galliera. Sconti anche per le visite guidate del centro storico nei fine settimana e ogni giorno per il noleggio delle audioguide.

Orari e biglietti, e come raggiungere Euroflora

Euroflora sarà aperta tutti i giorni da venerdì 21 aprile a domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30. Il numero giornaliero dei biglietti disponibili sarà limitato a 20mila unità, potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita on line dal 10 febbraio sul sito www.euroflora2018.it e saranno disponibili nella rete dei punti vendita Best Union Vivaticket e nelle agenzie di viaggio convenzionate. In città saranno attivati altri punti vendita: presso la biglietteria di Palazzo Ducale e, a partire da Fiera Primavera, in Fiera.

Il biglietto comprende l’utilizzo delle navette e costa 23 euro. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni, biglietto ridotto a 16 Euro per i ragazzi dai 9 ai 16 anni e per l’accompagnatore del visitatore disabile. Sconti per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore.I parchi di Nervi saranno raggiungibili esclusivamente con i mezzi pubblici. Saranno predisposti in ambito cittadino parcheggi di interscambio in piazzale Kennedy e aree all’interno del quartiere fieristico (altre aree sono in corso di definizione) con servizi navetta verso le stazioni ferroviarie per raggiungere la manifestazione in treno. Saranno intensificate le frequenze dei treni per e da Nervi e dei bus di linea negli orari di manifestazione. Allo studio un servizio battelli per il collegamento tra l’area del Porto Antico e il porticciolo di Nervi.