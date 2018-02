Nervi tra arte e natura: un percorso tra le bellezze del borgo

Ogni sabato pomeriggio una guida naturalistica e uno storico dell’arte accompagneranno i visitatori dal porticciolo, attraverso la passeggiata a strapiombo sul mare, fino ai Parchi e ai Musei Raccolte Frugone, GAM e Wolfsoniana.

Il percorso, della durata di due ore e mezza, inizia alle 14.30 dal Porticciolo di Nervi (sbocco di via Gazzolo) e ha un costo di 13 euro a persona (gratuito per i bambini fino ai 12 anni).

Un tour per immergersi nell'armonia di Nervi

Queste visite sono interessanti esperienze per immergersi nell’armonia di Nervi e gustare al giusto ritmo i piaceri della Riviera in città; attività di attrazione turistica finalizzate alla valorizzazione di Nervi e finanziate grazie a Alter Eco progetto europeo per un turismo alternativo, sostenibile e di qualità dove in particolare l’ideazione delle azioni locali di promozione del turismo sono frutto di un lavoro di condivisione e co-progettazione insieme agli stakeholder locali e al territorio in generale.

Info e prenotazioni

Galleria d'Arte Moderna, biglietteriagam@comune.genova.it, tel. +39 010 3726025