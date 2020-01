Ale e Franz: il mitico duo al Politeama con "Nati sotto contraria stella"

Uno spettacolo comico e poetico in scena al Politeama Genovese dal 20 al 22 febbraio 2020. Sette vecchi “comici girovaghi” si presentano al pubblico per interpretare La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo secondo il più autentico spirito elisabettiano: sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi, anche quelli femminili.

Sul gioco, la metafora e il travestimento del teatro elisabettiano si appoggia questo spettacolo ironicamente meta-teatrale, in cui i veri protagonisti non sono i personaggi dell’opera, ma la sgangherata compagnia che lo porta in scena.

Non riuscendo a dissimulare le invidie, le ripicche, le alleanze e le rappacificazioni, gli attori confondono le intenzioni dei personaggi con le loro, provocando una serie di azioni e reazioni a catena esilaranti; il dramma shakespeariano si amalgama con le loro follie, combinando caroselli di bisticci, momenti di sincera amicizia e toccante complicità. Dalle ceneri di questo Shakespeare distrutto, dove Romeo è un ex giovine attore con l’alitosi e Giulietta un attorone con la barba, emergeranno l’essenza e la poesia più profonde del bardo.