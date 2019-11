Natalidea si trasferisce al Porto Antico e diventa un mercatino con le tipiche casette

Trasformazione radicale per Natalidea, che quest'anno si trasferisce dalla Fiera di piazzale Kennedy al Porto Antico, dal 7 al 22 dicembre 2019.

Niente più stand in un unico ambiente chiuso, bensì tante casette come vuole la tradizione dei mercatini di Natale, un romantico villaggio con diverse idee regalo e ghiottonerie per le feste natalizie.

Per la prima volta, dunque, Natalidea si sposta nel cuore della città, a due passi, tra l'altro, dalla ruota panoramica e dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio: il Porto Antico dunque per le festività 2019-2020 diventerà un vero e proprio villaggio di Natale.

Le bancarelle apriranno dal 7 al 22 dicembre dalle 10,30 alle 19,30.