"Un Natale che sia tale": mercatini e solidarietà a Sestri Ponente

Arriva "Un Natale che sia tale" a Sestri Ponente, da venerdì 7 a domenica 9 dicembre 2018 in piazza Tazzoli. Le protagoniste sono, ancora una volta, le associazioni di volontariato coi loro progetti rivolti ai più bisognosi e ai più sfortunati.

La finalità principale è quella di raccogliere offerte per aiutarne una in particolare, il Pozzo di San Nicola della Parrocchia S. Nicola di Sestri, che svolge un’attività di carità.

"Un Natale che sia tale" è un’iniziativa organizzata dalle associazioni Mosaico e Rangers Gruppo Ragazzi Sestri, in collaborazione con il Municipio VI Medio Ponente, per offrire alle persone, prese dalla frenesia degli acquisti e delle cose da fare, l’occasione per fermarsi un attimo e, osservando i banchetti delle varie associazioni, riflettere su ciò che veramente conta: la solidarietà umana e la possibilità di dare sostegno a chi è in condizioni precarie.

Gli stands di oggetti natalizi realizzati dai volontari delle associazioni che aderiscono all’iniziativa, le frittelle, la panissa, le patatine, le pizzette, la pesca di beneficenza “Gira la ruota”, l’angolo delle occasioni faranno da sfondo al mercatino natalizio nel quale non mancheranno la musica natalizia di sottofondo e l’animazione musicale. Per i più piccoli tante proposte, tra cui il trucca bimbi e l’immancabile visita di Babbo Natale, ma anche giochi e originali laboratori curati dai Rangers Sestri.

Oltre a cercare di realizzare una rete di solidarietà che metta in contatto le associazioni locali affinché possano fare sinergia e promuovere i loro progetti, il mercatino si propone proprio di creare un’atmosfera natalizia per dare forti messaggi di solidarietà, che mettano in risalto il valore delle cose semplici, quali la famiglia, l’amicizia e la gioia dello stare insieme. Gli stands saranno aperti ogni giorno, per la durata della manifestazione, dalle 15.30 alle 19.00, mentre sabato e domenica dalle ore 10.00; al mercatino è possibile fare un’offerta libera per i bellissimi, originali e unici oggetti natalizi confezionati dalle associazioni Afma, Macibombo, Unicef, Ass. Prato, AUSER, Gigi Ghirotti, Soleluna onlus, Mosaico Missioni Camerun, Missionari con P. Luigi, Mosaico e Rangers Gruppo Ragazzi Sestri, sapendo di sostenere così anche i loro progetti di carità per i più bisognosi. Sarà un mercatino colorato, carico di calore umano, che ci proietterà in un’atmosfera di Natale vero, illuminato dai sorrisi dei volontari, dai messaggi di solidarietà cristiana e non solo.

Le varie attività organizzate da Mosaico e dal GRS, tra cui la pesca di beneficenza e lo stand gastronomico, compresi i pranzi in piazza del sabato e della domenica, sono destinate invece a dare un supporto concreto al Pozzo di S. Nicola della Parrocchia di S. Nicola affinché possa continuare la sua attività di aiuto a circa una cinquantina di famiglie bisognose che si recano in Via Sparta n.4 per ricevere prodotti alimentari che provengono dal Banco Alimentare.

