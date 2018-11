"Un Natale che sia tale": tre giorni di festa con stand, idee regalo, musica e incontri

Torna, dal 30 novembre al 02 dicembre 2018, l'iniziativa benefica "Un Natale che sia tale" ai Giardini Pellizzari San Nicola in corso Firenze. Stand, idee regalo, concerti, testimonianze, giochi per bambini, faranno da cornice ai tre giorni di festa.

L'evento, organizzato dalle associazioni Movimento Rangers e Millemani per gli altri e patrocinato da Comune di Genova Municipio Centro Est, ha come scopo quello di mettere al centro della festa natalizia i valori semplici, quelli veri al di là del classico consumismo. Il tema portante scelto per quest'anno è "Un Natale a colori" ispirato al capitolo del libro "Pensieri dal futuro" che Padre Modesto Paris dedica al 2019.

Il programma:

VENERDI' 30 NOVEMBRE

Ore 18.00: inaugurazione insieme a tutte le realtà parrocchiali.

Ore 18.30: Pellizzari in musica con gli studenti del Liceo Musicale Pertini



SABATO 01 DICEMBRE

Ore 9.00: apertura stand

Ore 15.00: danza con associazione "Argento Vivo"

Ore 16.00: testimonianze in piazza: "Vivere a colori"

Ore 17.00: assegnazione "Premio P.Modesto 2018"

Ore 17.15 - 20: Pellizzari in musica - band in concerto.



DOMENICA 02 DICEMBRE

Ore 10.00: apertura stand

Ore 12.00: S.Messa

Ore 13.30: pranzo insieme nei Giardini e conclusione manifestazione

