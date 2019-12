"Un Natale Speciale a Villa Ronco" è l'evento che si svolgerà mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18 presso il Centro Polifunzionale di Servizi per la Famiglia “Villa Ronco” (via Nino Ronco - Sampierdarena), organizzato dalla Cooperativa Lanza del Vasto, in collaborazione con il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria e Casa Russa.

Durante la serata, condotta dal giornalista e attore Andrea Carretti, le ragazze del progetto "Insieme si può", progetto finalizzato all’inclusione sociale e al sostegno della piena della persona fragile, sfileranno con abiti della tradizione russa e gioielli creati da loro stesse. La sfilata verrà accompagnata da un concerto di archi e sassofoni del Conservatorio Niccolò Paganini.

L'evento è patrocinato e finanziato dal Comune di Genova-Municipio II Centro Ovest.

L'ingresso è libero, tuttavia si potrà partecipare alla raccolta fondi a favore dei progetti di inclusione sociale e di avvicinamento al lavoro del Centro di Solidarietà.