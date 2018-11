"Rapallo Natalealmare": dopo la burrasca, si riparte per le festività

Da città di mare, Rapallo ha inscritto nel suo DNA un carattere tenace e battagliero, come si addice a chi è abituato a convivere con le avversità, anche le più difficili e inattese. E così pur squassata dalla furia della natura, la città si rimette in piedi e scalda il motore del suo “Natalealmare” che, proprio a seguito di quanto è accaduto, si carica di nuove valenze e significati.

La città intera, immediatamente dopo l’ondata straordinaria di maltempo, si è messa al lavoro per mettere tutti in condizione di lavorare e ristabilire la normalità. Ognuno ha fatto la sua parte, dimostrando uno spirito di solidarietà e collaborazione, perfettamente in linea con la filosofia del Natale. Anche quest’anno dunque le festività ormai alle porte saranno scintillanti e bellissime e faranno da traino ad un’economia, che vive un momento di difficoltà ma certamente non si arrende e rappresenterà anche un fondamentale messaggio di speranza e fiducia.

Com’è ovvio, la macchina organizzativa ha dovuto apportare qualche modifica al programma già previsto ma il risultato finale sarà comunque di grande impatto e capace di confermare “Natalealmare” come un motivo di attrattiva per residenti e turisti. Il primo “aggiustamento” riguarda la tempistica, l’avvio del ricco calendario di iniziative e l’apertura della dimora di Babbo Natale, in un primo tempo programmato per il 24 novembre, sarà rimandato al 1 dicembre.

Le altre novità riguardano la casa di Babbo Natale, che non potrà essere il Castello. L’antica struttura, infatti, ha subito danneggiamenti alla scala d’accesso e alla ringhiera, per cui al momento non potrà essere accessibile. L’amministrazione ha optato così per Villa Devoto, che in realtà non rappresenta una location inedita, infatti già in passato, per la precisione nel 2014 per la prima edizione del “Natale al mare”, la struttura aveva ospitato la “casa al mare di Babbo Natale” con tutti i suoi folletti e le splendide decorazioni realizzate da Oriana Pagan. Stessa magia di sempre dunque, stessa atmosfera da favola che negli anni ha attirato a Rapallo migliaia e migliaia di visitatori da tutta Italia e anche dall’estero. A questo proposito ogni giorno pervengono agli uffici le richieste delle agenzie specializzate nell’organizzazione dei tour natalizi nelle località di maggior appeal, che chiedono conferma circa la possibilità di accompagnare anche quest’anno comitive di visitatori. Questo a riprova della fama che il format “Natalealmare” si è ormai conquistato nei circuiti del turismo natalizio e dimostra come la sua organizzazione proprio quest’anno possa rappresentare un volano importantissimo per il rilancio di un comparto economico messo a dura prova. E si sta già lavorando anche alle novità commerciali 2018: “Christmas’ streets” (a cura del CIV) e il concorso (a cura del COR) “Jolly”, (questo in partenza dal 16 novembre). Progetti organizzati come sempre in sintonia fra il tessuto produttivo e l’amministrazione. Quest’anno saranno tutte le vie dello shopping a vestirsi a festa e ogni attività commerciale accoglierà la clientela in perfetto Christmas Style, strutture in legno, che riproducono le facciate della tradizionali “casette” agghindate per la ricorrenza, daranno il benvenuto nei vari esercizi commerciali per la ricerca del regalo perfetto, per i menù delle feste o per soddisfare ogni altro desiderio natalizio e così tutto il centro città si trasformerà in un fiabesco villaggio di Natale diffuso. E per chi tenterà la fortuna nei negozi aderenti a “Jolly” la possibilità di vincere fino a mille 500 euro.

Altra novità da tenere d’occhio sarà “la piazza dei desideri”. Così verrà infatti ribattezzata, per il periodo natalizio, piazza Garibaldi, dove gli alberi di limoni, che la abbelliscono si impreziosiranno di disegni e pensieri realizzati dai bambini delle scuole della città. Quasi mille elaborati, che raccontano speranze, desideri e sogni dei piccoli alunni delle scuole, saranno appesi ai rami di limone per incoraggiare il mondo degli adulti a non mollare e a regalare ai più piccoli uni splendido Natale anche in momenti così delicati. Un’iniziativa nata quasi spontaneamente e cresciuta a macchia d’olio di scuola in scuola, che l’amministrazione ha accolto immediatamente con entusiasmo, decidendo di valorizzare la bellezza del gesto di questi bambini.

Fra le conferme, tutta l’attività di Villa Queirolo, quartier generale dei laboratori e di tante altre attività, a cura della Pro Loco “Terraemare”.

Insomma anche quest’anno gli ingredienti per un Natale festoso ed attraente ci saranno tutti: Babbo Natale e la sua corte, spettacoli, fiabe, presepi, appuntamenti musicali, luci e magia, per fare di Rapallo la città del Natale in riva al mare, nonostante le avversità, perché come dice un proverbio africano caro all’assessore Elisabetta Lai: “Da soli si va veloce ma insieme si va lontano”.