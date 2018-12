Natale in piscina a Sturla

Quest'anno il Natale lo festeggiamo tutti insieme per aiutare la Sportiva Sturla a rialzarsi e brillare come e meglio di Prima (tutto il ricavato della giornata sarà a lorodevoluto). Il comitato di Sturla vi invita il 16 di dicembre a partire dalle 14:30 in poi a “Natale in Piscina” (patrocinata dal municipio IX Levante) dalla terrazza Nina Volonghi e nella sala della stessa Sportiva Sturla. I bambini si potranno divertire con i Giochi di una volta come il Pampano, il tiro alla fune, la corsa dei sacchi e ruba bandiera. Verrà offerta una merenda per tutti, grandi e piccini: cioccolata calda, vin brulè, focaccia e panettoni e per finire La Tombola con fantastici premi offerti dai commercianti del quartiere.

Quest’anno alla festa hanno voluto partecipare tantissime realtà, proprio perché è motlo sentito in questo momento nel quartiere il problema del litorale e quello della mareggiata appena passata. Don Valentino aprirà la giornata benedicendo la Sportiva Sturla, i bambini della materna Vernazza e Chighizola andranno ad allestire la Sportiva Sturla con i loro lavoretti a tema. La scuola Primaria Vernazza e secondaria Detoni hanno creato dei cartelloni meravigliosi per sottolineare le innumerevoli qualità del nuoto e sull’importanza che ha la Sportiva Sturla nel nostro quartiere. Tutti i lavori verranno esposti lungo via Dei Mille.

Natale in piscina è una bellissima occasione per lavorare tutti insieme con un obiettivo comune che è sempre quello di migliorare il nostro quartiere e di tutelare e salvaguardare le Associazioni e le realtà che ne formano la rete sociale e lo sviluppo sportivo, economico e culturale. REGLI DELLA TOMBOLA: TOMBOLA Pizza X 2 da PIUMA Pizza X 2 da PULCINELLA Cinquina: 1 Servizio Fotografico by PILLOLA 1 lavaggio Auto da BENZINAIO VIA DEI MILLE Quaterna: 2 Pizze da asporto da RINO'S PIZZA 1 Kg. di gelato da asporto di CARLA Terna: 1 bot. di spumante da CAFFETTERIA DA FABIO 1 bot. di spumante da BAR BALILLA Ambo: Colazione X2 all'ISOLA DI GIAVA Colazione X2 da SINFONIA