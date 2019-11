Un Natale per la natura con Lipu

Il consueto appuntamento natalizio della LIPU si svolgerà quest'anno in Via Sagrado 15 a Genova Sturla.( parallela a Via Isonzo,nei pressi della stazione ferroviaria di Sturla)

Nei locali che il Comune mette a disposizione per le riunioni, a partire dalle ore 15 di sabato 7 dicembre 2019 si terrà un incontro a tema ornitologico in cui verranno proiettati le foto e i filmati di avifauna locale e scenari naturalistici che i nostri volontari hanno realizzato nel corso dell'anno. Il resoconto ornitologico sarà accompagnato dall'illustrazione delle nostre gite future e delle nostre prossime iniziative a cui tutti possono partecipare gratuitamente.

In questa giornata, in cambio di una modesta donazione sarà possibile ricevere le confezioni natalizie di vino, lenticchie e pasta, tutti rigorosamente biologici, il cui ricavato aiuterà la LIPU a continuare nella sua opera di conservazione e difesa della natura. Idee regalo utili e solidali per il vostro Natale 2019.

L'incontro è gratuito ed aperto a tutti: soci, simpatizzanti e per chi vuole conoscere la nostra associazione e le iniziative che proponiamo. Per chi lo desidera sarà possibile anche acquistare nidi, mangiatoie o altri gadgets dell'emporio LIPU, prenotandoli per tempo su info@lipugenova.org e ritirandoli poi in occasione di questo incontro così da risparmiare le spese di spedizione.

Contatti

info@lipugenova.org

https://www.lipugenova.org/index.asp