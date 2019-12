Il Civ della Foce organizza "Natale in Festa" in via Cecchi, con il mercatino dell'artigianato, tanti banchi e idee regalo per Natale.

Non solo mercatino: a disposizione anche zucchero filato, frittelle e caldarroste.

Appuntamento martedì 10 dicembre in via Cecchi dalle 9 alle 19 per un pomeriggio all'insegna delle feste natalizie.