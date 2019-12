Mercatino di Natale del Libro Usato per aiutare l'Associazione Abitanti della Maddalena.

Dal 5 dicembre al 31 gennaio arriva il "Mercatino di Natale del libro usato" alla biblioteca De Amicis. Il ricavato verrà devoluto ad AMA - Associazione Abitanti della Maddalena.

Eventi collaterali

14 dicembre - ore 16.00

LE STORIE DEL SABATO

Racconti e filastrocche nel sacco per grandi e piccini.

Per bambini dai 3 ai 7 anni. A cura de "Le Mileggiamè".

Per partecipare occorre la prenotazione telefonica al n. 0105579560

A seguire, raccolta delle lettrerine a Babbo Natale e cerimonia di spedizione in Lapponia... con una sorpresa per i partecipanti.

15 dicembre - ore 10.30

IL NATALE DI COCCOLE E LIBRI

Per bambini da 0 a 3 anni.

Ore 17.15: musiche e letture per un Natale a colori.

Con interventi di Dario Apicella, Giovanni Parodi, Pier Mario Giovannone e Noemi Baldini.

Per partecipare occorre la prenotazione telefonica al n. 0105579560

Gallery