"Natale che sia tale": il mercatino solidale ai giardini Pellizzari di San Nicola

Torna anche quest’anno, dal 6 all’8 dicembre, presso i Giardini Pellizzari di San Nicola il mercatino della solidarietà “Natale che sia tale”. L’evento, organizzato dalle associazioni Movimento Rangers, Millemani e Parrocchia di San Nicola, ha due scopi solidali: aiutare la parrocchia di San Nicola che necessita di importanti lavori di manutenzione, e supportare Casa Speranza, la casa famiglia per bambini abbandonati gestita dalle Suore di Aosta a Campina (Romania).

La tre giorni prevede stand, punto del ristoro Bar del Sorriso, idee regalo, laboratori per bambini, concerti, convegni e molto altro. Il motto di quest’anno sarà incentrato sul “Tu, Vieni e Seguimi”, capitolo del libro di Padre Modesto Paris “Pensieri dal futuro” per l’anno 2020.

Grande novità di quest’anno: Natale che sia tale sarà Eco Festa, per una festa più sostenibile e che rispetta l’ambiente.

L’iniziativa vede il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova Municipio I Centro Est.

Il programma:

Venerdì 6 dicembre: Ore 17.30 apertura stand

Ore 18.00 Associazione Argento Vivo

Ore 19.00 Swingin' Genova

Sabato 7 dicembre: Ore 10.00 apertura stand

Ore 16.00 giochi per bambini con gli scout del Ge30 e il Movimento Rangers

Ore 18.00 seconda edizione premio P.Modesto Paris

Ore 18.30 band in concerto con gli Oda band

Ore 19.30 band in concerto con LabEnd In questa giornata focaccia al formaggio per tutti al Bar del Sorriso!

Domenica 8 dicembre: Ore 10.00 apertura stand

Ore 12.00 Santa Messa

Ore 13.30 Pranzo insieme nei giardini

