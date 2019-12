Natale e Capodanno tra Acquario di Genova e Galata Museo del Mare

Il mondo AcquarioVillage celebra le festività natalizie con un ricco palinsesto di appuntamenti e promozioni all’Acquario di Genova e al Galata Museo del Mare che già dai primi di dicembre si sono vestiti a festa per proporre un’esperienza di visita immersi nella magica atmosfera del Natale. Anche Dialogo nel buio festeggia il Natale con attività speciali dedicate alle famiglie.

Attività per famiglie

Tante le iniziative speciali dedicati alle famiglie e ai bambini all’Acquario di Genova nei fine settimana 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020: dagli incontri dal vivo con Spongebob, la spugna marina amata dai ragazzi di tutto il mondo e protagonista dell'omonima serie in onda su Nickelodeon ai laboratori sul mondo degli invertebrati presso la sala di Spongebob, tutti compresi nel prezzo del biglietto di ingresso.

Per tutti i bimbi in visita all’Acquario da fine novembre al 6 gennaio verranno distribuiti in regalo dolci Caffarel tematizzati e gadget GeoMag dedicati al tema della lotta all’inquinamento da plastica e alla sostenibilità.

Torna nel periodo delle feste anche la speciale esperienza che consente di passare una notte nella stanza di Spongebob davanti alla vasca dei delfini o alla vasca degli squali godendosi una full immersion nella vita dell’Acquario. Dedicata a massimo 4 persone, sia famiglie che gruppi di amici, la proposta offre l’occasione unica di avere un esperto a completa disposizione, per tutto il periodo di permanenza, che illustra le attività davanti e dietro le vasche. L’esperienza s’ispira a “Una notte all’Acquario con Spongebob”, iniziativa nata dalla collaborazione con Nickelodeon, in occasione dello speciale concorso per tutti i fans della spugna gialla. Spongebob da anni “vive” in un’area dedicata dell’Acquario di Genova grazie ad una lunga partnership tra Nickelodeon e Costa Edutainment. Per avere maggiori dettagli e per prenotare si può contattare la mail dedicata nottespongebob@costaedutainment.it.

Ancora per i giovanissimi, gli appuntamenti del 21 dicembre e 4 gennaio con la Notte con gli squali che consente ai bambini dai 7 agli 11 anni di conoscere l'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte. Per info e prenotazione, obbligatoria, www.c-way.it, tel. 010 2345666.

Al Galata Museo del Mare il Natale tornano gli incontri con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi: lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio il topogiornalista incontrerà gratuitamente “muso a muso” il giovane pubblico del Museo per vivere insieme un’esperienza stratopica.

Nei fine settimana 7/8 e 14/15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio alle ore 10, 12, 14 e 16 animazioni lungo il percorso - 15 tappe - dedicato al topogiornalista più amato dai bambini consentiranno alle famiglie di percorrere un viaggio per mare nelle diverse epoche storiche accompagnati da un racconto stratopico. Queste attività, a cura del personale del Museo sono comprese nel biglietto d’ingresso. Le animazioni continueranno tutti i weekend fino al 1 marzo 2020.

Per tutti i bambini in visita al Galata sono previsti speciali dolci omaggio in collaborazione con Caffarel.

Promozioni e iniziative speciali

Fino al 6 gennaio uno speciale contest online su www.acquariodigenova.it coinvolgerà il pubblico sui passi del calendario dell’avvento alla scoperta della visita e delle esperienze dell’Acquario e del mondo AcquarioVillage.

Per quanti visitano il Galata Museo del Maree, fino al 6 gennaio una speciale promozione consente l’ingresso di un bimbo gratis a fronte di due adulti paganti. La promozione è acquistabile presso la biglietteria del Museo e non è cumulabile con altre in corso.

Il Capodanno

Per quanti vogliono passare la notte di San Silvestro nella suggestiva location dell’Acquario di Genova, si rinnova anche per il 2019 l’appuntamento con il cenone di Capodanno il 31 dicembre. Oltre alla serata per adulti, questa edizione prevede anche un Capodanno all’Acquario JUNIOR dedicato esclusivamente ai ragazzi dai 5 agli 11 anni. Per quest’occasione l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 16:30, con ultimo ingresso alle 14:30. Per info e prenotazione obbligatoria, www.c-way.it tel. 010 2345666.

I percorsi di approfondimento dell’Acquario di Genova

I più curiosi possono partecipare alle tante esperienze arricchenti che l’Acquario di Genova propone come il tour Dietro le quinte – disponibile tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio - per scoprire cosa si nasconde dietro le vasche dell’Acquario e i progetti di conservazione e ricerca di alcune specie; L’esperto con te – disponibile su prenotazione tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio -, un percorso esclusivo e personalizzato per approfondire un tema marino di proprio interesse o gli A tu per tu con i delfini o con i pinguini per una full immersion nel mondo di questi straordinari animali, disponibili su prenotazione. Pere maggiori informazioni www.acquariodigenova.it.

Natale a Dialogo nel buio

Anche Dialogo nel Buio, il percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria, festeggia Natale con il suo pubblico proponendo attività da vivere in famiglia.

Nei giorni 24, 26 dicembre e 5 gennaio piccoli e grandi sono invitati a partecipare a “La Dolce sfida, Caccia al Pandoro” per mettersi alla prova e riuscire a gustare il classico pandoro natalizio.

Partendo dal gioco, si vive l’esperienza a Dialogo nel Buio in modo originale e coinvolgente.

Appuntamento alle ore 18. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso al tel. 010.0984510; e-mail info@dialogonelbuio.genova.it.