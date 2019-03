"NarraNatura Festival": tanti modi per raccontare la natura

Dal 22 al 24 marzo 2019 al Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova avrà luogo la prima edizione del NarraNatura Festival, una tre giorni di eventi speciali rivolti a tutti, adulti, bambini e più in generale alle famiglie, con l’intento di sensibilizzare, divertire, far riflettere, emozionare, incuriosire, far riscoprire il piacere dell'incontro e della partecipazione.

Divulgatori, scrittori, naturalisti, storytellers, attori, documentaristi, musicologi e fotografi si alterneranno nella narrazione delle loro esperienze, ciascuno con la propria personale visione della Natura.

Avvicinare le persone anche agli aspetti più curiosi, meno noti, a volte un poco misteriosi o decisamente buffi della Natura ci aiuterà a capire quanti elementi leghino tutte le specie viventi fra loro nei diversi ambienti e quanto a volte un equilibrio sia così fragile da avere la necessità di essere preservato...

Il programma adulti si svolgerà nell’ambito delle serate di venerdì 22 e sabato 23 marzo con quattro eventi/spettacolo, intervallati da un aperitivo servito nel Salone di Paleontologia. Per i più piccoli sono previste attività di intrattenimento.

La giornata di domenica 24 marzo sarà dedicata totalmente ai bambini con quattro eventi/spettacolo differenziati per fascia di età. Tutte le attività avranno una durata di 50/60 minuti.

Enti promotori del Festival sono il Museo di Storia Naturale di Genova, l’Associazione Didattica Museale, l’Associazione Culturale Èureka e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Il Festival è realizzato con il contributo di Latte Tigullio e della Società Amici del Museo Doria ed in collaborazione con Editoriale Scienza e Topsail SpA.

