Namur-Genova-Namur andata/ritorno: impressioni di un viaggiatore seriale

Mostra fotografica

Presentazione:

La mia amicizia con Pascal sta per compiere trent'anni ed è di quelle che, nonostante la distanza e le vicissitudini della vita, ti portano ad avere ogni volta, anche dopo anni, la sensazione di essersi visti il giorno prima. In mostra trovate gli scatti degli ultimi viaggi, soggiorni in cui Pascal non viene semplicemente a trovare i suoi vecchi amici genovesi, ma coltiva un vero e proprio rapporto con la città che definirei, senza dubbio, di amore.



Ritrovo in queste immagini il mio stesso trasporto per la città in cui sono nata che, nel bianco e nero, si amalgama e si rispecchia nel mio personale archivio mnemonico di foto antiche , ricordi del passato e sensazioni del presente.



La vita con le sue scelte più o meno obbligate , non gli ha permesso di vivere di fotografia ma, le intense esperienze nel sociale e nell'ambito spirituale, hanno arricchito ed approfondito il suo sguardo e la sua sensibilità di fotografo oltre che di uomo.



Lo stile di Pascal, attinge sapientemente dalle peculiarità espressive dalla tecnica che nel bianco e nero trova oggi, più che mai, la sua forma migliore. Oggi fotografa sia in digitale che in analogico. La sua esperienza professionale, costruita sulla pellicola e in camera oscura, predomina dando solo all'osservatore attento il modo di rilevare distinzioni puramente tecniche: il linguaggio, lo specifico fotografico è sempre quello analogico ispirato ai grandi maestri.

Beatrice Giannoni Genova, 1 marzo 2018

Beatrice Giannoni è nata a Genova dove vive e lavora. Oltre ad essere amica di Pascal è artista e docente

presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.