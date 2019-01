Arriva a Genova "My Fantastic Pets", il salone degli animali esotici e da compagnia

In arrivo la prima edizione di My Fantastic Pets, il più grande salone degli animali da compagnia, che si terrà sabato 16 e domenica 17 marzo alla Fiera di Genova.

La fiera si svilupperà al padiglione B e sarà dedicata a tutte le specie animali, per imparare a rispettarle e prendersi cura di loro.

Cani e gatti, ma anche rettili, uccelli e animali della fattoria

Nei 13.000 mq di esposizione saranno rappresentate tutte le categorie di animali da compagnia: cani, gatti, pesci, rettili, uccelli, piccoli animali e animali della fattoria e tutti i prodotti e servizi a loro dedicati.

In contemporanea Esotika Pet Show, la Fiera Nazionale degli animali esotici, grande esposizione di rettili e anfibi, piccoli animali come furetti, cavie, porcellini d’India, cincillà e tanto altro ancora! I visitatori inoltre potranno acquistare direttamente in fiera il loro animale esotico preferito.

La manifestazione è rivolta a chi vuole avvicinarsi al mondo del pet per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura e ad un pubblico di appassionati che già possiede un animale domestico e che in fiera potrà apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico. My Fantastic Pets ha inoltre l’obbiettivo di coinvolgere un pubblico più esperto che in fiera potrà acquisire conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione.

Nell'area dedicata al cane, non ci saranno cuccioli in gabbia o in vendita, ma molta informazione da parte degli allevatori che illustreranno le caratteristiche e le attitudini delle varie razze. Nell’area dedicata ai gatti, i visitatori potranno scoprire l’incredibile varietà dell’affascinante mondo felino. Saranno presentate le diverse razze offrendo consigli per orientarsi in modo consapevole verso la razza preferita. L’area dedicata all’acquariofilia sarà il posto giusto per essere immersi totalmente nel mondo dell’acquario e agli appassionati del settore di confrontarsi e conoscere nuove aziende e nuovi prodotti; si potranno trovare acquari, pesci di acqua dolce e marina, piante acquatiche e palustri, coralli duri e molli, invertebrati, caridine e molto altro ancora. L’area dei rettili metterà in mostra tante specie diverse di serpenti, tartarughe, sauri, anfibi, anche di specie esotiche, ed anche tutto ciò che serve ad appassionati di erpetologia. Nell’area degli uccelli, grazie a singoli allevatori e alle associazioni avicole, saranno in mostra tante varietà: pappagalli, canarini, esemplari da voliera, con un particolare spazio dedicato alla falconeria. Ai piccoli animali da compagnia, sarà dedica una parte dell’esposizione dove si potranno trovare cavie di diverse razze, porcellini d’india, criceti, cincillà, coniglietti nani, furetti.

Infine nell’area dedicata agli animali della fattoria i bambini avranno l’opportunità di effettuare il battesimo della sella, il primo incontro tra il bambino e il cavallo. Si tratta di una breve lezione in cui il bambino si avvicina al cavallo e viene assistito nella messa in sella a cura Ranch Pony Bruneva.