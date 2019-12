I Musici di Francesco Guccini in concerto al Politeama con le canzoni più belle del Maestro

I Musici sono una band composta da musicisti che hanno accompagnato e collaborato con Francesco Guccini nel corso della sua lunga carriera artistica. Nel Corso degli ultimi due anni hanno partecipato ad alcuni fra i piùimportanti e prestigiosi festival musicali italiani: Premio Tenco 2015, Verona Folk Festival 2015, Estate Fiorentina 2015, Festival di Villa Bombrini 2015, Musica nei Borghi 2015, Su La Testa 2015, Irlanda in Festa 2015, Divino Festival 2016, Festival della Bellezza 2016, Happening delle Cooperative sociali 2016, Festival Villa Arconati 2016, Teatro La Versiliana 2016, Guccini International 2016.

La band de I Musici è composta da: Juan Carlos Biondini, in arte Flaco (voce), che è stato anche il chitarrista che ha affiancato Francesco Guccini sin dal 1976, anno di registrazione dell’album Amerigo, firmando anche insieme al Maestro alcune tra le sue più note composizioni, come Le ragazze della notte, Luna fortuna, Ballando con una sconosciuta e tante altre; Vince Tempera (pianoforte), noto musicista e direttore d’orchestra che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, è stato anche collaboratore di Guccini, nel 1967 arrangia per lui l’album L’isola non trovata; Pierluigi Mingotti (basso), che ha iniziato a seguire e collaborare con Guccini nel 2001 durante i live fino al 2012, registra Anfiteatro Live (CD/DVD del 2005) e L’ultima Thule (CD/FILM del 2013); Antonio Marangolo (percussioni, sax e tastiere) sassofonista dal 1967, il quale accompagna il cantautore in studio e sul palco dal 1983.

Come noto Guccini non ha più intenzione di fare concerti e calcare i palcoscenici; saranno, quindi, i Musici che dovranno eseguire i grandi successi ed i brani che hanno reso famoso Francesco Guccini in tutta Italia, avranno il compito di continuare ad emozionare il pubblico riproponendo, sui vari palchi d’Italia, le canzoni del poeta: Il vecchio e il bambino, La locomotiva, Autogrill, L‘Avvelenata, Auschwitz, Dio è morto, fino ad arrivare a brani come Noi non ci saremo, Canzone per un‘amica, Vedi cara e Cyrano. Per rendere i live ancora più coinvolgenti i Musici racconteranno aneddoti sulle esperienze e sui tanti momenti vissuti insieme al fianco di Guccini.