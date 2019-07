Fine settimana con i Trilli tra Voltri e Bolzaneto

Venerdì 19 luglio I Trilli tornano a suonare nel ponente genovese, in versione acustica presso lo Shaka Live Music & Food in Via D. Giovanni Verità 4 a Genova Voltri. Prenotazioni: Bruno 342 1546360 / Irene 340 0856193.

Domenica 21 luglio saranno invece sempre in versione acustica presso la Pizzeria Fior di Margherita di Genova Bolzaneto. Ospite della serata: la madrina della musica folk Franca Lai. Prenotazioni al 347 0099303