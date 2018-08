"Il nostro cuore per Genova": artisti e amanti della musica latina uniti per solidarietà

Il MALU (Movimento Artistas Latinos Unidos) organizza per domenica 30 settembre dalle 17 alle 24, presso la Piazza delle Feste del Porto Antico, una speciale giornata in memoria delle vittime della tragedia del ponte Morandi.

"Il nostro cuore per Genova" servirà a raccogliere fondi in favore delle famiglie delle vittime del crollo del ponte.

Ospiti della giornata, tutte le superstar che negli ultimi anni hanno gravitato attorno al Caribe Club (dall’attore protagonista di “The latin dream” Fernando Sosa al danzatore di “Ballando con le Stelle” Maykel Fonts e al cantante Seo Fernandez).

Oltre ad alternarsi sul palco, le diverse celebrità parteciperanno “attivamente” all’evento, ballando e facendo ballare i partecipanti nella pista allestita in piazza delle Feste. Organizzato in collaborazione con Mario Garcia, “Genova nel cuore” al momento ha coinvolto più di quaranta eccellenze del mondo latino-americano, pronte ad alzarsi le maniche e dare, a loro modo, un aiuto a chi ha sofferto, e soffrirà ancora, a causa di questa tragedia. Saranno invitati anche le autorità cittadine e nazionali, e cercheremo di ospitare parenti delle vittime e sfollati. “Genova nel cuore” vuole far sentire alle famiglie delle vittime la vicinanza di tutta la Superba: ciò che è successo non va dimenticato, ma superato mano per mano, tutti insieme.

Durante l’evento, i fondi non saranno raccolti solo attraverso i biglietti d’entrata (10€), ma anche con i ricavi della vendita delle magliette “Genova nel cuore” e della vendita all’asta di due quadri. Inoltre, sarà presente una cassetta per chi volesse versare ulteriore denaro a sostegno delle famiglie delle vittime. Il ricavato della manifestazione, al netto delle minime spese di gestione, sarà versato sul conto corrente attivato da Banca Carige per aiutare le famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi.

Gallery