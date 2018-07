Emozioni tra musica ed arte a Palazzo Bianco

Una selezione di 23 straordinari capolavori esposti a Palazzo Bianco saranno ispiratori di una visita non tradizionale, dove l'uso sapiente della parola e del canto mira a far emergere quei sentimenti ed emozioni che la visione delle opere d'arte è in grado di suscitare.

L'approfondimento, a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova, si pregia della presenza del soprano Anna Santina Giunta, che proporrà intermezzi musicali e cantati tipici della tecnica del “recitar-cantando”.

Una proposta per cittadini e turisti per un diverso accesso alla conoscenza dei tesori della città, valorizzando la storia di Genova e degli artisti che hanno soggiornato in essa. Il percorso trarrà spunto da alcune opere di grandi artisti quali Canova, Caravaggio, Rubens, Piola, Strozzi, Van Dick, solo per citarne alcuni, e avrà luogo sabato 28 luglio alle ore 16.30, con partenza dalla biglietteria- bookshop di Strada Nuova.

Per informazioni: cell. 348.3578720. Prenotazioni: 010.2759185 biglietteriabookshop@comune.genova.it

Gallery