The Music River: Sini, Ferraiuolo, Capurro Trio

La musica può essere rappresentata come un grande fiume: anch’essa, come tutti i corsi d’acqua, ha una o più sorgenti. “The music river” descrive una di queste correnti: “Il grande fiume della musica nera” e di come nel tempo sia passata dai ritmi ancestrali africani, alle melodie dello spiritual, alle strutture armoniche del blues e alla ricchezza espressiva del jazz, via via incorporando e modificando elementi tratti dalle culture, dai posti e dalle vicende storiche con le quali è venuta a contatto.

Il programma musicale sarà un viaggio attraverso il sound che ha caratterizzato il secolo scorso: dal gospel al jazz alla musica brasiliana con qualche piccola incursione nella musica pop degli anni 60. I principali generi della musica saranno rivisitati con curiosità, energia e vitalità.

Il gruppo è composto da musicisti che hanno all’attivo una notevole esperienza in tutti i generi della musica appena citata. I loro nomi sono: Fausto Ferraiuolo piano, Anna Sini vocals, Claudio Capurro alto e soprano saxes.

Anna Sini - Voce

Claudio Capurro - Sax Contralto, Clarinetto

Fausto Ferraiuolo – Pianoforte

Gallery