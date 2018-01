Museo "sensibile": incontri di esplorazione sensoriale a Castello D'Albertis

Nell'ambito di "Museo per tutti", progetto ideato da "L'abilità Onlus" che ha sviluppato strumenti e percorsi inclusivi in alcuni musei nazionali, fra cui il Castello D'Albertis, si segnala che sabato 27 gennaio alle ore 15.30 avrà luogo il primo incontro di esplorazione sensoriale e di scoperta del museo dedicato alle famiglie con bisogni speciali.

L'udito

L'appuntamento è dedicato all'udito come senso "sempre aperto", primo senso a svilupparsi nel feto, per ascoltare e percepire, sentire ed udire, per equilibrarsi e per relazionarsi con l'ambiente intorno. Stimolazioni sonore e musicali con strumenti del mondo, canto armonico e l'esperienza nella nuova installazione di Echo Art chiamata "Sensoriale", con pedana sonora vibrante contornata da strumenti progettati per la libera fruizione, con la conduzione di Davide Ferrari in collaborazione con altri musicisti e musicoterapeuti di Echo Art.

"Musei per tutti" è un progetto ideato e realizzato da "L'abilità Onlus" e sostenuto da "Fondazione De Agostini", per favorire l'accessibilità Museale alle persone con disabilità intellettiva.

I prossimi incontri

Le date dei prossimi incontri saranno i seguenti :

- sabato 24 febbraio, ore 15.30 -> tatto

- sabato 17 marzo, ore 15.30 -> vista

- sabato 14 aprile, ore 15.30 -> gusto

- sabato 12 maggio, ore 15.30 -> olfatto

Informazioni

È necessaria la prenotazione al n. 010 2723820 - e-mail: biglietteriadalbertis@comune.genova.it. Biglietto di ingresso ridotto per tutti € 4,50; gratuito per gli accompagnatori di persone disabili e per bimbi di meno di 5 anni.