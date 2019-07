Un viaggio tra mappe del tesoro e vascelli pirati al museo di Pegli

Il 23 luglio 2019 la Sezione Didattica Solidarietà e Lavoro presso Museo Navale di Pegli, propone alle famiglie due interessanti e divertenti attività per conoscere il Museo e la storia della marineria.

Alle ore 9.30 i bambini saranno coinvolti nella ricerca di mappe del tesoro, per far scoprire loro le storie avventurose dei più famosi pirati! Seguirà laboratorio per disegnare la propria personale mappa del tesoro.

Alle ore 11.00 partirà l'attività denominata "Vascelli pirati", che ci svelerà ogni curiosità su come erano equipaggiate le navi dei pirati; segue atelier per la costruzione di una nave-ricordo da portare a casa.

Attività rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Durata: 1.5 ore circa.

Info e prenotazioni cell 348 3578739/ 348 3578720 oppure didattica@solidarietaelavoro.it