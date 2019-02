Il Museo Diocesano in trasferta alla mostra di Maragliano

Domenica 17 febbraio 2019 il Museo Diocesano aspetta le famiglie per andare in… trasferta a Palazzo Reale, per visitare la mostra dedicata al famoso scultore genovese Anton Maria Maragliano, massimo esponente della scuola barocca.

Il percorso sarà accompagnato dalla nostra guida Tiziana Ciresola, che ci condurrà fra i segreti di bottega degli scultori del Seicento e del primo Settecento, fra le coinvolgenti storie tridimensionali delle macchine processionali con santi, angeli, demoni, soldati e popolani, fra colorati panneggi, intagli dorati e sguardi luminosi… una piacevole scoperta che colpirà grandi e piccoli.

Inoltre potremo vedere le due opere provenienti dal Museo Diocesano e concesse in prestito per la mostra: anch’essi due capolavori dello scultore genovese.

L’appuntamento è alle ore 14:40 nell’atrio di Palazzo Reale.

Il tour inizierà alle ore 15 e avrà una durata di circa 1 ora e mezza.

I partecipanti acquisteranno direttamente il biglietto della mostra alla biglietteria di Palazzo Reale per poter usufruire delle eventuali agevolazioni di convenzione a disposizione. (che per i bambini è gratuito, mentre per gli adulti è di € 5 per tariffa gruppi) + € 5 a persona (adulti e bambini) per il servizio di visita guidata.

Attenzione: la visita è dedicata alla mostra di Maragliano, ma il biglietto vi permetterà di entrare anche a Palazzo Reale, consentendovi di proseguire la visita.

Il tour sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti e comunque non potrà superare le 25 unità (a motivo di capienza delle sale). La fascia di età consigliata per i bambini va dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria al n. 0102475127 o all’email didattica@museodiocesanogenova.it