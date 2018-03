Al Museo della Carta laboratorio di riciclo della carta per bambini

Sabato 31 marzo al Museo della Carta di Mele si terrà un laboratorio di riciclo della carta per bambini della durata di un'ora (17-18).

Costo 7 euro.

In questo laboratorio ciascun partecipante porterà con se carta vecchia e inutile che sarà trasformata in impasto e poi di nuovo in carta a cui aggiungeremo decorazioni come petali essiccati e semini di fiori che consentiranno di “piantare” letteralmente il foglio realizzato e di farlo diventare utile per ben 3 volte.