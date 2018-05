La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei a Campo Ligure all'insegna della filigrana

Domenica 3 giugno 2018, il Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” di Campo Ligure (Ge) aderisce alla seconda Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, organizzata dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei.

Si tratta di un evento teso a far conoscere l’importanza, il ruolo e la specificità delle piccole realtà museali. La giornata sarà caratterizzata non solo dall’ingresso gratuito, ma soprattutto da un gesto di accoglienza, un dono simbolico in grado di esprimere la specificità del museo.

Dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 all’interno del percorso museale sarà possibile ammirare circa 200 capolavori di arte della filigrana provenienti da tutto il mondo e conoscere la storia e le tecniche di quest’arte nel borgo che, ancora oggi, è uno dei più importanti centri di produzione a livello europeo.

Per ulteriori informazioni:

Museo Civico della Filigrana "Pietro Carlo Bosio"

Via della Giustizia, 5

16013 Campo Ligure (GE)

Tel: 010.920099 – 340.4712796

Mail: museofiligrana@coopitur.com