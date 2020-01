Scienza a tutta birra: incontro sul clima e aperitivo al Museo di Storia Naturale

Venerdì 24 gennaio 2020 si terrà "Scienza a tutta birra - Livello del mare in un clima che cambia", primo di una serie di incontri-aperitivi al Museo di Storia Naturale Doria in cui giovani ricercatori incontrano il pubblico in un contesto informale e degustando le birre artigianali e di prodotti tipici della Val di Vara.

In questo primo appuntamento si incontrerà Matteo Vacchi del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa ed insieme si cercherà di capire quali sono gli effetti del global warming sul livello dei mari.

In collaborazione con l'azienda agricola I Paloffi - La Taverna del Vara.

Il costo è i 11 euro.

Eventuali minorenni devono essere accompagnati durante l'attività. L'aperitivo si attiva con un numero minimo di 25 partecipanti.

Per informazioni genova@assodidatticamuseale.it e 3348053212

Prenotazione obbligatoria qui.