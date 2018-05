Tour del Museo Diocesano: le guide sono gli studenti dell'alternanza scuola lavoro

Venerdì 1 giugno alle ore 15 il Museo Diocesano organizza una visita guidata davvero particolare.



A conclusione di un anno di attività intensa e partecipata, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, gli studenti della classe 4D del Liceo Classico Colombo accompagneranno compagni, genitori e professori in un percorso di visita alla collezione del Museo Diocesano. Le opere del percorso museale verranno illustrate da accompagnatori giovani ma preparati e attenti, che conoscono bene il Museo e l’hanno vissuto intensamente.

In questo lungo periodo gli studenti si sono confrontati con la gestione del Museo, la realizzazione degli eventi didattici e ludici, hanno imparato come progettare e comunicare le iniziative, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e alle famiglie, in un clima di grande condivisione e partecipazione. Un percorso che è partito dai principi del marketing culturale per arrivare alla realizzazione di video digitali, imparando i principi e la tecnica del montaggio e video-editing.

Evento su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. È previsto un contributo assicurativo alla visita.

Info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano Genova 010 2475127 (risponde da lunedì a domenica dalle 12 alle 18 – chiuso il martedì) – didattica@museodiocesanogenova.it

