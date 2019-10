4x4 Halloween Fest Party: si fa festa con i fuoristrada (con Off Road Therapy per disabili)

Il 2 e 3 novembre 2019 sulla spiaggia di Multedo arriva "4x4 Halloween Fest Party", con tracciati per ogni tipo di mezzo.

Si inizia sabato alle 14 dove con la Off Road Therapy per tutti ma soprattutto per i bambini disabili. Per la serata è previsto un apericena in spiaggia (non compreso nella quota di partecipazione) e musica dj-set sino alle ore 24. Ma non è tutto qui perché si farà andare i fuoristrada sino alle ore 24.

Domenica si gira in pista dalle ore 9,30 sino alle 18, 30 e anche qui un pò di Off Road Therapy non mancherà..Insomma due giorni all'insegna del divertimento in spiaggia. Non mancheranno regali e premi per i partecipanti.

Costi: sabato 25 euro - domenica 35 euro - sabato e domenica 40 euro.

Presentando la tessera ASI-CONI si avrà uno sconto di 5 euro sulla domenica o sull'intero weekend.

Info: 3207032543 Aldo