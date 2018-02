Mudimbi dal Festival di Sanremo alla Feltrinelli per incontrare i fan

Giovedì 15 febbraio alle ore 15 alla Feltrinelli di Genova, il rapper 31enne Mudimbi, dopo la performance a Sanremo nella sezione "Nuove proposte", incontra i fan e firma le copie del suo ultimo album.

«Volevo che quest’album fosse onesto (più onesto della foto in copertina non c’è nulla è una mia foto da bambino, mamma l’aveva sul comodino in ogni casa in cui abbiamo vissuto. Non mostra un personaggio, ma il me stesso più genuino: quello dell’infanzia,

quando ogni cosa che fai è spontanea al 100%), vario (tutta la musica che c’è dentro parla da sé) e che il disco fi sico non fosse utile solo a prendere la polvere». Così Mudimbi introduce il proprio album – realizzato in collaborazione con numerosi musicisti – le cui tracce spaziano agilmente dalla trap all’indie, sfi orano sonorità

raggae, mantenendo sempre tuttavia un forte sapore mainstream.

L’album contiene il singolo “Il mago”, portato a Sanremo 2018 (brano che racconta di come è possibile e necessario far fronte alle negatività e sfortune del quotidiano adottando alcuni escamotages, come il rispondere “tutto bene” anche quando non è esattamente così ed esorta a prendere le cose con più leggerezza, a giocare e mescolare le carte della propria vita come fa un mago) e un divertente gioco dell’oca interattivo in linea con l’immaginario supercolorato che lo caratterizza fin dagli esordi.