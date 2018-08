Motoraduno "Zena a manetta" per le famiglie delle vittime del ponte Morandi

Dal 31 agosto al 2 settembre torna il mitico motoraduno "Zena a manetta", per la quarta edizione. Sarà una manifestazione a base di due ruote e solidarietà: parte dei proventi della manifestazione, infatti, verrà devoluta alle famiglie delle vittime del crollo del ponte Morandi, e parte anche alla Onlus Abeo Liguria e Croce d'Oro di Sampierdarena.

Il programma:

Venerdì 31 agosto 2018

Ore 16.30 apertura reception presso il Tower Airport Genova Hotel

Ore 20.00 circa Apericena con musica DJ set presso le terrazze del Tower Airport Genova Hotel



Sabato 01 settembre 2018

Ore 08.00 apertura iscrizioni e colazione presso il Airport Genova Hotel

Ore 09.30 partenza per il giro (circa 80/90 km nelle zone della Valle Scrivia basso Piemonte)

Ore 12.00 arrivo Pian dei Grilli presso omonimo ristorante;

Ore 14.30 partenza per Ronco Scrivia;

Ore 15.00 arrivo fabbrica OMP Racing e pista PG Kart, e gara II Gran Prix delle Manette

Ore 19.00 dal Tower Hotel giro panoramico in pullman (Genova City) con trasferimento a Genova Quinto;

Ore 20.00 cena e festa del sabato sera presso il Ristorante “Pievano” (ex Casa dei Capitani a Genova Quinto piazzale Giuseppe Rusca. Seguirà un intrattenimento musicale gratuito e di beneficenza per raccolta fondi in favore della Onlus ABEO Liguria.



Domenica 02 settembre 2018

Ore 08.15 apertura iscrizioni e colazione presso il BIGO Caffè Porto Antico di Genova (area Mandraccio)

Ore 10.00 partenza per il moto giro (circa 70 km)

Ore 12.30 arrivo presso il Centro sportivo Bassi di Tribogna per il pranzo

Ore 15.00/15.30 lotteria di beneficenza, consegna targhe ricordo e ringraziamenti.

Ore 16.00 circa saluti finali e termine della manifestazione.

