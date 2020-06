Si parte dal centro di Genova per un giro che mostrerà le bellezze dell'entroterra della Liguria e non solo, domenica 14 giugno 2020 in occasione del primo Motogiro Greaser Garage.

Partenza da Piazza della Vittoria a Genova davanti alle Caravelle, alle ore 8. Poi prima tappa S.Stefano d’Aveto, seconda tappa Grazzano Visconti dove si pranzerà al sacco, di ritorno ci fermeremo a Bobbio per poi arrivare a Genova.

Questo è il link Whatsapp attivato dagli organizzatori per rimanere aggiornati sull'evento: https://chat.whatsapp.com/HenrHpHl2NaKUSoVYbSvZN

Il percorso

Partenza:

Piazza della Vittoria lato Caravelle

Bargagli - Gattorna - Cicagna (SP225)

svoltare a sx per Strada Provinciale 223

per Passo della Scoglina

Acqua di sopra - Favale di Malvaro - Castello ( prendere SP56)

Panazzuolo - Rezzoaglio - S.Stefano d’Aveto (1 tappa)

Prendere Strada Provinciale 654

Selva - Gambaro - Ferriere - Farini - Maiolo - Bettola - Ponte dell’Olio - Grazzano Visconti (ARRIVO)



Ritorno:

Prendere Strada Provinciale 35

Rivergano (SP 45)

Cernusca - Cavarelli - Bobbio (3 Tappa)

Marsiglia- Ponte Organasco - Ottone - Rovegno - Monte Bruno (4 Tappa)

Sottocolle - Genova