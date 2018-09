"Sospese - opere su carta": mostra di Rossella Baldecchi a Mele

Sabato 22 settembre alle ore 17:00 (con ingresso gratuito) si inaugurerà la mostra di opere dell'artista toscana Rossella Baldecchi presso il Museo della Carta di Mele (via Acquasanta 251 -Genova Telefono 335.16.23.161).

La mostra resterà aperta fino al 22 novembre 2018 negli orari di apertura del Museo.

Costruito all’interno di un ex-opificio nella storica valle genovese del torrente Leira, in passato celebre in tutto il Mondo per la fabbricazione della carta, il Museo della Carta di Mele celebra la tradizionale arte cartaria genovese non solo conservandone il ricordo del passato, ma perpetrandolo anche nel presente e proiettandolo al futuro. Le vecchie sale della cartiera divenuta oggi museo ospitano infatti laboratori dove si è tornati a fabbricare la tradizionale carta a mano non solo più a scopo didattico e dimostrativo, ma di vendita. In questi laboratori si mettono in pratica e si mantengono vive le antiche tradizioni della fabbricazione a partire dalla fibra di cotone, producendo manufatti destinati a varie tecniche artistiche.

La mostra di acqueforti di Rossella Baldecchi ben si inserisce in questo contesto e il titolo Sospese ne sottolinea il particolare allestimento. Le opere su carta, prive di cornice, scendono infatti dal soffitto dell'ultimo piano dell'antica cartiera, sospese nella sala tradizionalmente nata per l'asciugatura della carta, qui le finestre non hanno vetri ma tavolette orizzontali basculanti che si aprono ai venti favorevoli dove le "donne sospese" di Rossella potranno liberarsi nell'aria.