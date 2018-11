"Il rumore del silenzio": mostra e performance contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre 2018, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Centro per non subire violenza Onlus (da UDI) organizza eventi importanti:

Mostra "Il rumore del silenzio"

Sabato 24 novembre dalle ore 16 nel Palazzo della Meridiana, in salita San Francesco a Genova, inaugurazione della mostra fotografica "Il Rumore del Silenzio" che documenta il percorso delle donne seguite dal Centro e che attraverso laboratori di teatro terapia, svolti insieme al Teatro dell’Ortica, hanno potuto recuperare una loro rinnovata dimensione. Il gruppo di fotografi è stato coordinato da Perla Franca Lombardi, fotografa.

Performance dei laboratori di teatro-terapia

Sabato 24 novembre dalle ore 17,30, sempre al Palazzo della Meridiana, performance rappresentativa dei laboratori di teatro-terapia, condotti da Anna Solaro, teatro-terapeuta, e da Romina Soldati, operatore pedagogico-teatrale ed educatrice del Centro. Momento intenso ed emozionante che verrà concluso con un brindisi augurale.

La mostra fotografica sarà dal 24 al 27 novembre presso Palazzo della Meridiana negli orari segnati, e dal 28 Novembre al 10 Dicembre presso la Biblioteca Berio (via del Seminario, 16) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.