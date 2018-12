La mostra di presepi artistici a Fontanegli arriva alla 28esima edizione

Si avvicinano a grandi passi le Festività Natalizie e ancora una volta la Confraternita di San Giacinto di Fontanegli, località collinare sulla sinistra orografica del Bisagno, nota a tanti Genovesi per le trattorie dove si gustano tipici piatti locali e per la “Mangialunga” e le Sagre organizzate dalla U.S.F. 74, propone una nuova edizione della Mostra di Presepi.

Collocati negli spazi appositamente predisposti nel locale oratorio, saranno visitabili sedici presepi di altrettanti autori, persone che dedicano passione e talento per rappresentare, con stili e materiali diversi, l’evento centrale della Natività di Gesù, il Figlio di Dio.

La Mostra sarà inaugurata domenica 15 dicembre alle 16,00 circa e visitabile tutti i giorni dalle 15,00 alle 18,00 fino al 13 gennaio 2019.

A valorizzare ancor più questa manifestazione e il paese stesso di Fontanegli, per iniziativa del Municipio IV Media Valbisagno, la Banda musicale di San Fruttuoso, accompagnata da un corteo di figuranti in costumi d’epoca, eseguirà brani musicali partendo dal “Palazzo Mameli” alle ore 15,00 e, percorrendo alcune vie del paese, giungerà sul piazzale dell’Oratorio in coincidenza con l’inaugurazione della mostra.

Gallery