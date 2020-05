"Tutto ciò attraverso il tempo": la prima mostra personale online di Carmelo Santoro

In un momento in cui le distanze sono importanti l'artista genovese Carmelo Santoro espone per la prima volta online.

L'esposizione sarà aperta e visibile a tutti a partire dalle ore 16.00 di sabato 30 maggio 2020 sulla pagina Facebook dell’artista (www.facebook.com/carmelosantoroartista).

Dopo un lungo periodo di pausa Carmelo Santoro, artista e decoratore tarantino adottato dalla nostra Genova, torna a presentare le sue opere al pubblico, e lo fa in un modo tutto nuovo per lui. Il ritorno infatti lo vedrà protagonista di un’esposizione online all’interno della sua pagina Facebook (www.facebook.com/carmelosantoroartista) dove le creazioni potranno essere assaporate senza limitazione di tempo a partire da sabato 30 maggio dalle ore 16.00.



Tempo, concetto fondamentale per l’intera mostra dove forme ed emozioni si trasformano pur restando in qualche modo spontanee, come racconta l’artista. Carmelo Santoro è infatti un autodidatta che è riuscito a raggiungere uno stile proprio, e tutto ciò che crea è frutto del suo innato talento, della sua sensibilità, delle sue emozioni e di un suo personale studio di materiali e colori che ha potuto sviluppare anche grazie all’esperienza lavorativa in campo edile.

Nella mostra “Tutto ciò attraverso il Tempo - Forme ed Emozioni innate in trasformazione” scopriamo la poliedricità di Carmelo Santoro nell’espressione tecnica e nel linguaggio artistico, passando da sculture informali realizzate con tecniche cementizie che quasi sembrano fondersi con l’ambiente circostante, a ritratti a penna iperrealistici derivati da una profonda passione per la musica soul, a geometrie disordinate a matita dove i colori e la luce assumono una particolare rilevanza e dove sembra quasi che l’artista voglia cercare un ordine logico ma alla fine si lascia travolgere dalle emozioni.

«Forse ci è voluto anche questo momento difficile per riaprire una finestra che per me era chiusa da tempo. Ma arriva al momento giusto e vorrei che la mia mostra fosse uno spiraglio dove alcune persone si possono ritrovare. L’arte mi appartiene e penso che nella vita, ciascuno a suo modo, debba lasciare un segno. Siamo solo ospiti della Terra» ha detto Carmelo Santoro

Breve biografia dell’artista

Pittore - Disegnatore - Scultore - Decoratore

Nato a Taranto il 19 settembre 1960, adottato da Genova.

Fin da bambino ha amato la musica e l’arte e in tutta la sua vita non si è mai separato da nessuna delle due. Le vibrazioni del soul di Marvin Gaye, Al Jarreau e altri grandi cantanti internazionali hanno influito sulla sua personalità poliedrica e creativa, già forte di una predisposizione innata per tutto ciò che è “dare forma”. Dai primi anni ’80 ai primi anni 2000 ha esposto le sue opere in mostre collettive e personali vincendo anche dei premi. (1985 - 9° Concorso regionale d’Arte Figurativa - Genova Voltri. Premiato nel classico / 1985 - 3° Premio di Pittura e Grafica “La Scaletta Autunno 85” - Premio medaglia di bronzo).

Con una vasta esperienza nel campo edile a partire dagli anni ‘80, esegue lavori come artigiano edile, di rifinitura e di precisione, decorazioni di interni ed esterni, ornamenti di soffitti e abbellimenti artistici di facciate e molto altro.

Partner dell'evento è Lollipop caramelle Sestri Ponente.

Appuntamento sabato 30 maggio 2020 dalle ore 16.00 su Facebook

Gallery