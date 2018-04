"Il mare dentro": la mostra che celebra la Giornata Nazionale del Mare

Per celebrare la Giornata Nazionale del Mare, che sarà l’11 aprile, e la nascita del progetto del Museo Navigante, patrocinato da Assonuatica Italiana e ideato dall’Associazione La Nave di Carta di La Spezia insieme al Museo della Marineria di Cesenatico, al Mu.Ma. - Galata Museo del Mare di Genova e all'Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, per la creazione della Rete dei Musei del Mare e della Marineria d’Italia, SATURA art gallery ha pensato la rassegna Il Mare dentro.

Per raccontare il mare, sottile linea di confine, strada aperta verso nuove scoperte ed orizzonti, luogo dell’anima, scenario della cronaca internazionale e simbolo per eccellenza di libertà. Mare che ha fatto la storia ed è tutte le storie racchiuse al suo interno, sconfinato catalizzatore di stratificazioni emotive e gesta d'ogni genere che prontamente artisti delle più svariate epoche si sono prodigati a raccontare. Il Mare dentro è un'idea espositiva sviluppata dal mare per il mare, ne rivaluta l'importanza culturale, sceglie di riportare al ruolo di protagonista principale questo non-luogo che ha scritto pagine di storia, italiana e mondiale. Un non-luogo d'eccellenza, tra passato e contemporaneità, bellezza assodata e scempio impunito.

Intercettando la sensibilità caratterizzante in ogni singolo artista, Il Mare dentro vuole restituire alla parte più estesa del globo terrestre quel valore d'espressione culturale a trecentosessanta gradi che gli è proprio. Un mare da vivere e da riscoprire anche grazie all'arte contemporanea, in concomitanza con la tappa genovese del grande progetto Museo Navigante.