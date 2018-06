"Lanterna e dintorni": la mostra con le foto dei droni

Dal 7 al 17 giugno 2018 presso la Stanza della Poesia di Palazzo Ducale, Bruno Ravera e Drone Genova organizzano la mostra di fotografie aeree "Lanterna e dintorni".

Gli scatti, realizzati dal fotografo Bruno Ravera per l'operatore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Drone Genova, sono stati ottenuti dopo mesi di iter permissistici e autorizzativi e dopo un'accurata pianificazione non solo dal punto di vista burocratico, ma anche tecnico e creativo.

Le panoramiche sono il risultato dell'unione in post-produzione di oltre 20 fotografie ciascuna.

Gli scatti, con proporzione 16:9 sono stati ottenuti con diversi droni, dei quali uno costruto su misura per lo scenario operativo. La scelta del mese, del giorno e dell'ora precisa in cui riprendere i vari soggetti ha consentito non solo di otternere le difficili autorizzazioni ma soprattutto di avere luci, ombre, cielo ed aria come desiderati per riprendere al meglio questi splendidi contesti che la città di Genova offre. Grazie a ciò si potranno vedere soggetti noti immortalati in scorci mai visti e da una distanza e prospettiva ottenibile unicamente dall'occhio del drone.