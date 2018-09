Keramotion: ceramica e cinema d'animazione ai Giardini Luzzati

Sabato 29 settembre alle 17.30 Genova inaugura una nuova opera d'arte multimediale nel cuore del suo straordinario centro storico. Durante l'evento verranno proiettati in anteprima il film d'animazione e il backstage dell'intero progetto. Ingresso libero.

"Keramotion: Ceramica+Cinema d'Animazione" è un progetto in cui più arti si incontrano per dare vita ad un‘iniziativa innovativa ed unica nel suo genere. Keramotion consiste nella realizzazione di un film di animazione dove i fotogrammi tradizionali sono costituiti da piastrelle. Le ceramiche sono appositamente create seguendo lo storyboard del film ed installate lungo un muro individuato in collaborazione con il Comune di Genova in sequenza per una lunghezza di oltre 100 metri. Il risultato è un’installazione che arricchisce lo spazio urbano proprio nel cuore del centro storico cittadino. Questa sorta di pellicola srotolata costituisce un’ulteriore attrattiva artistica totalmente innovativa nel panorama preesistente, un'opera d'arte multimediale lasciata in dono alla città.

Di tutto il progetto è stato girato un documentario quale making of dell’intero sviluppo dell’iniziativa, dalla sua genesi all’installazione, ulteriore interazione e prodotto artistico che permetterà allo spettatore di capire come si è arrivati al film di animazione su ceramica.

Passeggiando nei luoghi dell’installazione, il fruitore potrà non solo ammirare le ceramiche ma, attraverso un QR Code dedicato, leggibile da un qualsiasi smartphone, godere del film nella sua interezza e del documentario. Il film d'animazione e il documentario sono disponibili non solo on line, è prevista infatti la loro presentazione in festival e rassegne cinematografiche.

Sono stati 33 i professionisti impegnati per mesi nella realizzazione delle varie fasi del progetto Keramotion, citiamo le “anime” principali.

Keramotion nasce da un’idea di Jacopo Martinoni, che è l’autore dell’animazione prodotta dalla società Cicciotun; la colorazione del film e la direzione artistica della ceramica è di Cristina Clelia Cambiganu(Ganù Studio di Cristina Clelia Cambiganu); Cristiano Palozzi, produttore esecutivo del progetto è anche il regista del making of (Bonsai Film – Events&Filmaking); le musiche sono di Claudio Pacini e Luca Cresta con la supervisione di Pivio & Aldo De Scalzi; il progetto è coordinato dall’Associazione Culturale Arti, Luoghi e Visioni.

Keramotion è realizzato con il sostegno di Compagnia di San Paolo (nell’ambito di ORA! Linguaggi Contemporanei_produzioni innnovative), grazie a Fondazione Carige, Casalgrande Padana, Comune di Genova, Regione Liguria e con la collaborazione di Il Il Ce.sto Genova e Giardini Luzzati.