We are Genoa: la mostra delle illustrazioni di Nicola Montera

La Fondazione Genoa 1893 in collaborazione con il Genoa CFC presenta una nuova mostra, dal 21 dicembre 2018 al 2 giugno 2019: "We are Genoa. Illustrazioni di Nicola Montera".

Brevi testi, preziose illustrazioni raccontano il Genoa dal passato ai giorni nostri della squadra che per prima si è affacciata in Italia con il gioco del calcio.

Una storia che trasmette e richiama messaggi positivi di impegno sportivo, di lealtà, di attaccamento ai luoghi e alle tradizioni di fiducia e sostegno anche a prezzo di sacrifici come deve essere nello sport.

La mostra è curata da Giovanna Liconti, e l’ingresso è a pagamento e rientra nel biglietto del Museo.

Informazioni: info@fondazionegenoa.com