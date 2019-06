L’occhio femminile dentro l’obiettivo trasforma i racconti degli uomini in fotografie.

Al via un secondo viaggio che ha come protagonisti i pensieri e le parole che gli uomini non dicono o non hanno mai detto al lato femminile della loro vita.

Undici donne: Giorgia Abis, Elisa Aymar, Roberta Bova, Consuelo Cocchini, Elena Lagomarsino, Silvana Martino, Barbara Peirano Marcellini, Barbara Queirolo, Carlotta Rossi, Elena Sariyan, Lucia Valentino, racchiudono nei loro scatti le confessioni più private del mondo maschile e propongono anche quest’anno un racconto fatto di scatti reali e introspettivi per dare voce a quello che fino ad ora è stato taciuto.

Nella cornice dello Spazio Espositivo Casoni inaugura al pubblico il 22 giugno ore 17:30 la mostra fotografica “Quello che gli uomini non dicono” in esposizione fino al 30 giugno. Un percorso interattivo non solo visivo ma anche audio attraverso alcuni frammenti di parole raccolte nelle interviste dei protagonisti che hanno portato poi alla realizzazione degli scatti .

