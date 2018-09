Mostra fotografica: la stagione dei funghi

La stagione autunnale - buona per i funghi - ha ispirato una mostra fotografica al Circolo Floris, aperta dal 24 settembre al 31 ottobre.

Si potranno ammirare fotografie che faranno conoscere al pubblico tanti tipi di funghi. Contrassegnati in verde, quelli commestibili; in giallo, quelli non commestibili; in rosso, i velenosi.

La mostra è a cura di Luciana Norfo e Marco Esposito.