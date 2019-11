Cristezzanti: la tradizione del ponente in mostra, tra uomini delle Casacce e tesori nascosti degli Oratori

Dal 30 novembre 2019 al 2 febbraio 2020 a Pegli arriva "Cristezzanti", una mostra che parla del territorio e delle sue tradizioni religiose. L'esposizione racconta e spiega - grazie a un lungo lavoro di ricerca di manufatti e testimonianze - la storia degli uomini delle Casacce e dei tesori degli Oratori nel ponente genovese e a Mele.

La mostra è organizzata dal Municipio Ponente e C.U.P, e sarà un viaggio attraverso fotografie, opere d'arte, oggetti di uso quotidiano, per conoscere il mondo delle Confraternite e dei Cristezzanti (i portatori di Crocifissi) da vicino. Tante sono le curiosità portate alla luce su diversi aspetti: dai nomi alla simbologia, dagli scultori alle nuove maestranze, passando per il significato dei gesti, dei luoghi, delle tradizioni. E soprattutto per la forte componente umana che costella la vita e l'organizzazione intorno alle Casacce. Insomma, sette secoli e oltre di storie da raccontare grazie al lavoro di molte persone, iniziato nel gennaio 2019 e portato avanti nei mesi.

L'esposizione è ospitata al Museo Navale di Pegli, e apre sabato 30 novembre alle 15,30.

La mostra tiene aperte le sue porte dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 13. Aperture straordinarie previste domenica 22 e 29 dicembre, dalle 10 alle 18.

Negli Oratori coinvolti verranno organizzate anche conferenze ed eventi collaterali.