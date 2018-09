"#ThousandPeople: Columbus is here": mostra itinerante di ritratti d'oltreoceano

Da lunedì 1 ottobre – e sino al 17 novembre - Genova ospiterà #ThousandPeople: Columbus is here, una mostra itinerante, in omaggio alla città di Columbus (Ohio) con la quale la nostra città è gemellata da oltre 65 anni.

La rassegna si compone di una serie di ritratti realizzati dal fotografo genovese Emanuele Timothy Costa durante un soggiorno a Columbus tra marzo e aprile scorsi, in occasione dell’analogo allestimento di #ThousandPeople of Genova che era esposta al Columbus Museum of Art, al Cultural Arts Center, nell’aeroporto internazionale John Glenn, nel Greater Columbus Convention Center e nel Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens.

L’esposizione di #ThousandPeople: Columbus is here anticipa la visita del sindaco Marco Bucci alla città di Columbus, prevista per l’inizio del prossimo anno e rappresenta una sintesi della mostra completa di tutti i 1.400 volti americani, in programma per l’autunno 2019.

La preview sarà a titolo gratuito (tranne ove sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso) e verrà dislocata nelle seguenti sedi:

- Palazzo Tursi - dal 10 ottobre al 17 novembre

- Casa di Colombo - dal 1° ottobre al 17 novembre

- Galata Museo del Mare - dal 1° ottobre al 17 novembre

- Lanterna di Genova - dal 14 ottobre al 17 novembre

In ogni location gli scatti verranno esposti mediante differenti installazioni artistiche: dai singoli pannelli in forex, a pannelli raffiguranti alcune composizioni grafiche, fino a strutture retroilluminate.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con: Comune di Genova, Ufficio Consolare Americano, Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Galata Museo del Mare, Lanterna di Genova, Costa Edutainment, associazione Promotori Musei del Mare onlus ed è stato sponsorizzato da Fiumara Shopping & Fun, SIAT Assicurazioni, Giglio Bagnara