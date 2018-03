Mostra collettiva H2O

La mostra “H2O”, a cura di Francesca Bellola e di Loredana Trestin è dedicata all’acqua, origine della vita, in tutte le sue forme.

L’acqua in natura è fondamentale per l’ecosistema e per tutte le forme di vita presenti sul nostro pianeta. È una delle principali risorse dell’universo e nel corso dei secoli ha assunto significati simbolici riscontrabili in molte religioni. Il mutamento climatico dovuto principalmente all’inquinamento e agli sprechi causati dall’uomo, la rendono un bene sempre più scarso al centro di tensioni sociali in particolare nel paesi del sud del mondo.

Espongono: Alfi, Karolina Basaj, Dominic Beyeler, Maria Bonfiglio, Alda Boscaro, Enzo Igino Brunialti, Donatella Chiarenza, Adriana Collovati, Emilio Gianni, Luciano Gimigliano, Luciana Keder, Elisa Macaluso, Bruno Mascheroni, Ivonne Melli, Matilde Mulè, Roberta Musi, Anna Maria Pellicari, Elena Piano, Federico Scalia, Claudio Sist e Laura Tarabochia.

Gli artisti sono invitati a rappresentare non solo la bellezza degli oceani, dei fiumi e di ogni soggetto riferibile anche in maniera velata all’acqua, ma possono, attraverso la loro arte, sensibilizzare l’opinione pubblica perché sia salvaguardato il nostro futuro.

Gallery