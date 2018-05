"Cantautori in campo": i ritratti di Rosi Marsala omaggiano la grande musica

Viadelcampo29rosso “casa dei cantautori genovesi”, nel cuore della "città vecchia" di Faber, ospiterà da sabato 2 giugno a domenica 2 settembre 2018 una suggestiva e prestigiosa esposizione di ritratti ad acquerello dedicata ai massimi rappresentanti della canzone d'autore italiana e mondiale, a firma di Rosi Marsala, artista savonese.

Una serie importante di ritratti esposti nella Saletta Mostre Temporanee omaggia l’anima musicale di Genova e la canzone d'autore. Accanto a Fabrizio De André, i volti dei suoi “maestri”, da Brassens, Dylan e Cohen, e i volti dei maggiori cantautori italiani non solo della cosiddetta “scuola genovese”. Impreziosiscono ulteriormente la mostra ritratti di illustri “genovesi” come Vittorio Gassmann e Gilberto Govi , e come autentica novità uno speciale omaggio a Dori Ghezzi.

La mostra propone ritratti realizzati ad acquerello ed inchiostro, su carta o tela caratterizzati da un tratto personale dell'artista alla ricerca dell’ intensità degli sguardi, e l'espressività dei volti.

Gallery