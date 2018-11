"Racconti di mare": mostra del fotografo Arturo Delle Donne al Galata

Giovedì 15 novembre alle ore 18.30, Hernandez Art Gallery presenta, con il patrocinio del Comune di Genova e del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e con la collaborazione

dell’Associazione Culturale A.P.S. T0 Studio, al Galata Museo del Mare la mostra “Racconti di mare” del fotografo Arturo Delle Donne a cura di Cristina Casero e di Andrea Tinterri. Un percorso che guarda al mare come spazio di narrazione: Racconti di mare; My small – scale world e The same sea – Different Point of View.

I tre progetti segnano un passaggio che volutamente confonde l’osservatore: il lavoro Racconti di mare rilegge pagine di romanzi marinareschi (Il vecchio e il mare, Moby Dick, La rivolta dell’Elsinore, L’isola del tesoro) con piccole scenografie che lo stesso Delle Donne costruisce per poi fotografare. Episodi letterari di personaggi mitici in balia di pesci giganteschi e onde violente, viaggi iniziatici in piccola scala per innescare un gioco di illusioni fotografiche. My small – scale world è il passaggio intermedio, dal fittizio al reale, dal racconto alla Storia. Paesaggi, navi e sempre mare, ma in una deformazione ottica che simula la piccola scala. Tutto sembra in miniatura, ma è solo un’illusione del mezzo, quel passaggio indispensabile alla contingenza del quotidiano.

Il dittico The same sea – Different Point of View: le migrazioni contemporanee, la nave Diciotti, le coperte termiche che affollano lo spazio, il viaggio e ancora una volta il mare come piattaforma attraverso cui raccontare.

Una mostra che evidenzia quel sottile confine tra reale e fantastico, tra narrazione letteraria e cronaca contemporanea, in un percorso unitario dove i piani si intrecciano e si confondono.

Arturo Delle Donne

Fotografo professionista, laureato in biologia e dottore di ricerca in ecologia, inizia la sua attività professionale con il reportage pubblicando diversi servizi su riviste specializzate come Gente Viaggi, Mondo Sommerso ed Aqva, alcune sue foto sono state pubblicate da Whitestar/National Geographic. Si specializza, poi nella Food Photography e nel giugno 2008 vince il primo premio della qualità creativa in fotografia professionale nella categoria food, la cui prestigiosa giuria l’ha giudicato: “un’autore di una versatilità fuori dal comune”. Dal 2005, in collaborazione con la Solares Fondazione delle Arti di Parma, ha iniziato un progetto fotografico “CloserPortraits” con più di 80 ritratti di personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura tra cui Wim Wenders, Mario Monicelli, Ernest Borgnine, Bernardo Bertolucci, Daniel Pennac, Michelangelo Pistoletto, Hanna Schygulla, Edoardo Galeano, Gerard Depardieu, Emir Kusturica, James Ivory, Peter Greenaway e tanti altri. Nel 2009 partecipa ad una spedizione imbarcandosi da Southampton sulla nave RRS Discovery per un reportage sulle ricerche in campo climatico con la Environmental Ocean Team. Nell'ottobre 2008 presenta la sua personale “Tribes” presso la Galleria Leggermente fuori fuoco di Salerno, il lavoro fa parte di un più grande ed ambizioso progetto da considerarsi l’incipit di una trilogia “The Last Breath on Earth”. “Memes” presentato a Genova presso la VisionQuesT gallery fa parte del secondo filone ed il ciclo si chiude con “De Rerum Naturae”.

A ottobre 2011 è stato uno dei quattro fotografi della VisionQuesT gallery invitati a partecipare a Chic Art Fair di Parigi (affiliata FIAC). Ha curato la parte iconografica del volume “Gusto Italiano” dell’ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana, edizioni Plan, uscito a marzo 2012. Nel giugno del 2013 ha esposto parte “The trilogy” presso il Museo di Arte Contemporanea di Velikij Novgorod (Russia) e nel 2014 alla Hernandez Art Gallery di Milano espone la trilogia completa. Dal 2016 collabora per le riprese del documentario “Pope Francis - A man of his word”, con la regia di Wim Wenders. Grazie a questa collaborazione nell’ottobre del 2017 ha filmato le operazioni di soccorso dei migranti a bordo della Nave CP941 Diciotti della Guardia Costiera. È docente di fotografia di food presso la Scuola de la Cucina Italiana di Milano.