Dal 1 marzo al 23 marzo 2019 al Galata Museo del Mare arriva la mostra d'arte "Onde di vita". L'inaugurazione è giovedì 7 marzo alle ore 16.30. L'esposizione rimarrà aperta seguendo gli orari del museio: tutti i giorni, dalle 10 alle 19,30.

«In armonia con il concetto di Romano Battaglia in cui “I pensieri sono come le onde del mare, vanno, vengono, si increspano, spumeggiano si infrangono, svaniscono” gli artisti presenti, molti dei quali noti a livello internazionale con all’attivo numerose partecipazioni in eventi di alto prestigio, propongono opere in cui le onde diventano protagoniste indiscusse di paesaggi che si affacciano sul mare, di energia e forza che s’infrange sulle scogliere, la sostanza dell’acqua viene analizzata nelle sue forme e movimenti, terre di mare e onde esistenziali sottolineati da cromatismi emozionali porteranno il visitatore a visitare mondi reali e fantastici. Una quarantina di opere declineranno la tematica dell’onda e dell’acqua in modi estremamente diversi, dalla rappresentazione paesaggistica elaborata con i suoi stili e tecniche, alla materializzazione di

pensieri che ricercano un significato personale sulle “onde di vita”, in senso lato» dice Loredana Trestin, direttrice artistica della mostra.

Espongono gli artisti

Acquasculture di Andrea Amorusi e Simone Giorli, Sofia Ancillotti, Carlo Busetti, Gianmarco Crovetto, Fiamma D’Auria, Anna Maria Ferrari, Letizia Gregni, Maristella Laricchia, Michela Magnani, Mario Pascali, Daniela Rombo, Beppe Saccomani, Renzo Sbolci, Martina Tamberi, ZHU Yaning.

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin

Ass. curatore Cristina Bianchi

Organizzazione di Ludovica Palì

Grafica e Web Anna Maria Ferrari