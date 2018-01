I capolavori di Antonio Ligabue a Palazzo Ducale

Dal 3 marzo al 1 luglio 2018 a Palazzo Ducale arriva la mostra con i capolavori dell'artista Antonio Ligabue (1899-1965).

La mostra, prodotta e organizzata da ViDi, in collaborazione con il Comune di Pavia e la Fondazione Antonio Ligabue di Gualtieri, presenta l’intero percorso dell’artista, dalla fine degli anni ‘20 al 1962, e i diversi strumenti attraverso cui Ligabue si è espresso nel corso della sua attività, privilegiando in particolare la pittura.

Le opere esposte

Saranno esposte circa 80 opere di cui una sessantina di dipinti, alcune sculture, disegni e incisioni provenienti da collezioni private, da raccolte pubbliche e da Fondazioni bancarie. Lungo il percorso espositivo verranno approfonditi i nuclei tematici fondamentali dell’artista, per vedere sia come i suoi centri di interesse cambino nel tempo e sia come si evolve un particolare motivo a lui caro.

Inoltre, attraverso contributi testuali e visivi, si cercherà di far avvicinare il grande pubblico al lavoro dell’artista e all’uomo Ligabue, nel quale vita e opera si sono reciprocamente intrecciate e alimentate.

Animali esotici e autoritratti

Due sono i filoni fondamentali a cui Ligabue si è dedicato: gli animali esotici e gli autoritratti, un capitolo di dolente, amara poesia e che rappresentano un’esplicita, orgogliosa dichiarazione del suo valore d’artista e della sua identità di persona. Al delle varie interpretazioni formatesi negli anni, Ligabue si rivela un grande “espressionista tragico” e un artista di valore europeo.

A cura di Sandro Parmiggiani e Sergio Negri, in collaborazione con Simona Bartolena.

Orari e biglietti

Orari: da martedì a domenica, ore 10.00 - 19.00. Lunedì chiuso.

La biglietteria chiude alle ore 18.00.

Costo (audioguida compresa): intero 11 euro, ridotto 9 euro, scuole 4 euro.

Prenotazioni scuole, e-mail: prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it